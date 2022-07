Ponad 5 tys. zakażeń koronawirusem. Wyraźny wzrost w porównaniu z ubiegłym tygodniem

Minionej doby badania potwierdziły 5108 zakażeń koronawirusem, w tym 867 ponownych. Zmarło 14 osób z COVID-19 - poinformowano we wtorek na stronach rządowych. Oznacza to wyraźny wzrost zakażeń w stosunku do ubiegłego tygodnia, kiedy wykryto 3251 nowych przypadków koronawirusa.