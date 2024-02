Ponad 40% Polaków uważa, że małe gesty mają wielką moc i poprawiają nastrój - sieć Circle K promuje na swoich stacjach kulturę życzliwości w ramach akcji "Kindness Day"

Przeciwwagą dla negatywnych zachowań są miłe gesty, dlatego sieć Circle K sprawdziła również, czym dla Polaków jest życzliwość i w jaki sposób można ją wyrażać. Ponad połowa badanych wskazywała najczęściej poświęcanie swojej uwagi i czasu na krótką rozmowę oraz udzielanie wsparcia potrzebującym jako wyraz uprzejmości wobec innych. Dla 22% to pomaganie innym w codziennych aktywnościach, np. podczas zakupów czy opieka nad psem. Co piąta osoba twierdzi, że to najprostszy ludzki gest – uśmiech – może poprawić dzień. Małe akty dobroci mają moc – u blisko 43% Polaków poprawiają nastrój, a także zwiększają ich wiarę w siebie, co podkreśliło 34% badanych. Co więcej, przekładają się one na większe poczucie bezpieczeństwa u niemal co trzeciej osoby. Nic dziwnego, że 26% respondentów zwróciło również uwagę na to, że takie postawy sprawiają, że chętniej wracamy do miejsc, w których spotykają nas miłe sytuacje, a także przekładają się na bardziej efektywną współpracę, co jest niezwykle istotne - zwłaszcza w miejscu pracy.