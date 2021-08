Ponad 23 tys. zł miesięcznie. Tak zarabia kierownictwo Straży Granicznej

Najmniej dostanie szeregowy funkcjonariusz po przyjęciu do służby, będący jeszcze w trakcie szkolenia. To ok. 3 tys. złotych brutto. Po ok. 3 latach pełnionej służby wynagrodzenie wzrasta do kwoty około ponad 4 tys. złotych brutto. Wysokość zarobków funkcjonariusza SG zależy od kilku czynników. Są to przede wszystkim okres pełnienia służby i zajmowane stanowisko.