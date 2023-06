Ponad 200 tysięcy złotych. Tyle zarobił pan Jacek, asystent Jarosława Kaczyńskiego

Mało aktywny w warszawskiej radzie miasta

Według biogramu na stronie internetowej rady Warszawy, współpraca między nimi rozpoczęła się pod koniec lat 90. W radzie zasiada od 2006 roku, a w ostatnich wyborach samorządowych Cieślikowski po raz kolejny zdobył mandat. Polityk uzyskał ponad 11 tys. głosów. Wcześniej Cieślikowski pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, też jako asystent polityczny Jarosława Kaczyńskiego. Na co dzień często woził prezesa, przez co przylgnęło do niego miano kierowcy obecnego wicepremiera.