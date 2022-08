Pomyłka w szpitalu. Doprowadziła do śmierci 35-latka

Portal "The Sun" przekazał, że Martin Weldon miał zdiagnozowaną cukrzycę. 35-latek trafił do szpitala w Glasgow z powodu hiperglikemii. Jest to wzrost stężenia glukozy we krwi. Dolegliwość ta jest szczególnie niebezpieczna właśnie dla pacjentów z cukrzycą. Może to doprowadzić do utraty wzroku, uszkodzenia nerwów, a także naczyń krwionośnych.