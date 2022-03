Pomruki niezadowolenia w PiS po wecie prezydenta. "Lex Czarnek" do kosza, "ziobryści" znów uderzają

Patryk Jaki, który kilka tygodni temu nazwał prezydenta "zdrajcą" i stwierdził, iż "wstyd mu za to, że popierał Andrzeja Dudę w wyborach", napisał na Twitterze: "Gesty wobec opozycji i ich mediów są ważne, kiedy coś budują i są doceniane dłużej niż 2 dni, i co najważniejsze, kiedy nie odbywają się kosztem żywotnych interesów państwa. Jeśli Polska będzie zagrożona, kosmopolityczne organizacje pchające się do szkół i sędziowie zajmujący się teraz wnioskowaniem o sankcje dla własnego kraju nie będą działać na korzyść Ojczyzny. Szukajmy w tym trudnym czasie jedności tam gdzie się da, ale to, ile znaczy dziś wychowanie, patriotyzm czy działające na rzecz własnego państwa instytucje, widać na Ukrainie".