Pomoc dla migrantów z Białorusi. Morawiecki zabiera głos

"Polska kładzie także mocny nacisk na włączenie tematu wojny hybrydowej i kryzysu migracyjnego do agendy spotkań i dyskusji na najwyższym szczeblu w Unii Europejskie" - zaznaczył premier Morawiecki. Jak dodał prezes Rady Ministrów, zwrócił się on do szefowej KE Ursuli von der Leyen z prośbą o zapewnienie międzynarodowej presji na reżim Łukaszenki wobec pogarszającej się sytuacji humanitarnej na granicy.