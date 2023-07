Pomazał Koloseum. "Nie wiedziałem, że to zabytek"

Poszukiwanym wandalem, który został oskarżony o zniszczenie Koloseum, okazał się 31-letni mężczyzna, Ivan Danailov, obywatel Bułgarii, który na co dzień mieszka w Londynie. To właśnie on miał wyryć na murach zabytkowego obiektu napis: "Ivan + Hailey 23". Sprawca został zidentyfikowany dzięki nagraniu wideo. Mężczyzna przyznał się do winy, a ponadto wysłał list, w którym wyjaśnił swoje postępowanie.