Pomaska złożyła zawiadomienie na PiS. UODO odpowiedział

- Przygotowana już jest akcja wpłacania po kilka groszy na nas, żeby nam utrudnić sytuację, z jakimiś tam dopiskami. My oczywiście będziemy musieli to zwracać, to chodzi o to, żeby nas tym obciążyć. Ale my będziemy mieć z tego korzyść, będziemy mogli - ponieważ to trzeba podpisać - wiedzieć, gdzie są Silni Razem - skomentował wówczas Jarosław Kaczyński.