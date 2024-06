Południowe Niemcy pod wodą. Ulice w Bawarii zamieniły się w rzeki

Załamanie pogody na południu Niemiec. Potężne ulewy nawiedziły na weekend zachodnią Europę. Żywioł najbardziej dał o sobie znać w zachodnich i południowych landach w Niemczech. Agencje AP i Reutera udostępniły nagrania z Bawarii. W Wertingen wiele ulic zamieniło się w rzeki, w niedzielę wystąpiło wiele zakłóceń w ruchu pociągów. W czasie akcji ratunkowej na rzece Ilm w Górnej Bawarii życie stracił 42-letni strażak z Pfaffenhofen. Gumowy ponton, w którym znajdowali się czterej strażacy, przewrócił się, gdy próbowano dotrzeć do zalanego domu, w którym na pomoc czekała cała rodzina. Na ujęciach z Reichertshofen można zauważyć, jak wyglądają osiedla domów jednorodzinnych po przejściu nawałnicy. W kilku częściach miasta woda osiągała od pół metra do metra wysokości. Jak podaje Deutsche Welle, powodzie przesuwają się teraz ze Szwabii w kierunku Górnego Palatynatu. Wkrótce ucierpieć mogą również Neuburg, Kelheim, Regensburg czy Straubing. Fala szczytowa opadów ma przejść wraz z początkiem tygodnia, dlatego to jeszcze nie koniec walki z żywiołem.