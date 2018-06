Polskiemu podróżnikowi wyrwano serce. Sensacyjne doniesienia z Meksyku

- Wróciłem z Meksyku po 4 tygodniach. Moim zdaniem Krzysztof Chmielewski i mój brat Holger padli ofiarami meksykańskich gangów narkotykowych - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Rainer Hagenbusch.

Podróżnicy z Polski i Niemiec (Krzysztof Chmielewski oraz Holger Hagenbusch), zostali znalezieni martwi pod koniec kwietnia w Meksyku. Lokalne władze twierdziły, że doszło do wypadku drogowego i mężczyźni spadli ze skarpy w przepaść. Dopiero po kilku dniach wydało się, że brutalnie ich zamordowano.

"Widziałem ciała i całą dokumentacją"

Gdy okazało się, że ktoś próbuje zamieść całą sprawę pod dywan, brat niemieckiego podróżnika Rainer Hagenbusch pojechał do Meksyku, by osobiście wyjaśnić, co dokładnie się wydarzyło. Spędził tam 4 tygodnie. Rozmawiał z lokalnymi władzami i policją oraz przeglądał zebraną dokumentację.