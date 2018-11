"Polskie władze uniknęły katastrofy". Zaskakująca opinia z Niemiec ws. Marsz Niepodległości

Komentator "Frankfurter Allgemeine Zeitung" uważa, w przeciwieństwie do większości niemieckich mediów, że stając na czele pochodu z okazji niepodległości 11 listopada polskie władze zapobiegły organizacyjnej i politycznej katastrofie.

"Małe lecz głośne grupy z prawego marginesu już kilka lat temu przejęły to święto. To one organizowały marsz 11 listopada, w którym z roku na rok uczestniczyło coraz więcej ludzi" - tłumaczy Gnauck. Jego komentarz "Biało-czerwony naród" ukazał się na pierwszej stronie środowego wydania czołowej niemieckiej gazety.