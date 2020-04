WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze litwa + 4 koronawiruspolacy za granicąniemenczynkoronawirus na litwie Klaudiusz Michalec 18 min. temu Polskie miasteczko ogniskiem koronawirusa. Litwini są przerażeni Miasteczko Niemenczyn w rejonie wileńskim stało się ogniskiem koronawirusa na Litwie. To tam większość mieszkańców stanowią Polacy. W związku... Rozwiń miasteczko nie męczę na wileńszczy … Rozwiń Transkrypcja: miasteczko nie męczę na wileńszczyźnie stało się ogniskiem koronawirusa tak przynajmniej twierdzą media w większości w tym mieście mieszkają Polacy miasto zostało odizolowane Ao zapytam się mojego gościa Jest nim Roman mikielewicz czy mieszkaniec nie męczę na Dzień dobry panie Romanie Panie Romanie jak wygląda sytuacja no co wygląda dobrze bo jeżeli nie to musiałby być teraz w piżamie cały niepokojony nie nie tylko z tymi rączkami Nie no mamy jeszcze mój papier toaletowy wszystko jest okej część prawdy jest w tym co ja Klaudiusz powiedziało to znaczy jedna firemka która zajmowała się produkcją prawdopodobne to znaczy skrzydła tam szyciem z oni oni i firma pracowała chociaż po całej Litwy już jest kwarantanna i większość firm i zakładów takich nie pracowały oni pracowali No i stało wyskoczyła znaczy para ludzi tam zachorowało i chyba że o nich poszła że na dzisiejszy dzień tam jest około 300 ludzi osób zna czystych 300 osób w rejonie chyba 70 jest chorych statystyka zla Allianz to ciekawe że to ty z tym tylko Zakładników ponieważ zakład jest na terenie nie męczy na łyżwy które u nas powiedzmy tam dowodzą czy jak kontrolują to wszystko sytuacja postanowili że miasteczko trzeba zamknąć miasteczko zamknęli wszystkie gwiazdy no wygodne miasteczko był tylko 4 drogi były Także na tych drogach stoi policję z kogutami cały czas dzień noc to wszystko świecie znaczy stoi wojsko na wszystkich dróżkach po których można samochodem przejechać i jest worki z piaskiem i znak Cegiełka to znaczy że przejazd z pralnia do miasteczka my możemy wyjechać samochodem Miasteczko Salem ogrodzone do miasteczka możemy samochodem wyjechać możesz najpierw o to wychodzić nikt w miasteczku ciebie nie zatrzymuje nie najwyżej jeżeli będziesz bez maski maska jest obowiązkowa ale jeśli na przykład ktoś pracuje poza niemenczyn m na przykład w Wilnie No to bez problemu może wyjechać z nie męczy najpóźniej wszystkich nie męczy nam każdy wyjeżdżam do pracy musi tylko mieć dokumenty upoważniające że on naprawdę pracuje pan z jest zatrzymany tylko bierze się dookoła miasteczka a wjechać czy ten kto ma pracę w niemenczynie może wjechać też Panie Romanie A skąd ten koronawirus w takim razie się wziął w niemenczynie No bo z jednej strony to zakład krawiecki Ale z drugiej strony Z tego co czytałem pana relacje No to mnóstwo sklepów też tutaj było otwartych od dawna od dawna też mieszkańcy mówili o tym że ten koronawirus gdzieś tam krąży i dopiero teraz władze zdecydowały się na takie radykalne kroki tak chyba że było troszkę No może nie poważnie na to popatrzę Ale nie I mnie też zdziwiło My już mieliśmy informacje 3 4 kwietnia że że ktoś jakby tam na zakładzie dzielnika już jest chory ale żadnej informacji więcej oficjalnie i później chyba za 4 dni 5 już zaczęli mówić o tym że jest dużo chorujących na tym zakładzie i zaczęli zamykać nie męczę od my jesteśmy No trochę nieswoja dlatego że nie myślę tak jakby ludzie mieli informację to my jechali by gdzieś do sklepów gdzie większe klient większa przejścia do jakiejś tam do Wilna można jechać do podgrodzia do wieku nas w miasteczku sklepiki bardzo malutkie i na święta ludzie szli wszyscy do tego małego Może trzeba było Bogiem niemenczynie zamknąć tej sklepy Czy Polacy chorują W niemenczynie na koronawirusa to znaczy naprawdę nie mamy statystyki w ogóle nie mamy może może to trzeba Jakie morza blada rejonu bardziej miałabym mogłoby podzielić Alek u nas powiadomimy jedna znajoma która na tym zakładzie bardzo sympatyczna pani Wiem że jest chora i i poważnie bo jest w szpitalu niektórzy chorują w domu Można przebyć ten czas choroby a jedna pani nieznajoma jest w szpitalu Ciekawe że teraz jest znaczy możliwość i powiedziała że każdy nie męczy najem każdy kto mieszka mnie męczy Nie musi przejść testy zrobić nie I my telefonu jemy na telefon tam 1808 u nas taki koronawirus u tam gdzie by wpisują do na jakąś godzinę bo jak ja w niedzielę jeździ też pracowało to sobotę niedzielę na weekendy też praca tam szła bardzo szybciutko bardzo dużo ludzi przychodzi syn starszy ma on w Wilnie znajduje się ale był na święto u nas jeszcze i on po prostu poinformował że on był na święto i od razu na nas już miały możliwość zrobić test to i szybko szybko to działa sprawnie tydzień już masz odpowiedź tak tak a jak wyglądają sklepy w mieście w brakuje czego się czy raczej można wszystko bez problemu kupić wiem wszystko można bez problemów kupić niemenczynie w małym miasteczku wszystko można bez problemów kupić ludzie kolei do sklepu wpuszczają tylko tam jakąś ilość osób jeżeli jest koleczka jakaś tam para to to trzeba na podwórku każdy co 2 m stoi A ile się ludzie w maseczkach Panie Romanie bo Pan ma też swoje lata balonem ma także prowadzi pan firmę jak to wygląda jeśli chodzi o pana rzeczywiście Teraz powinniśmy zacząć latać No bo zaczyna się ten okres czy po prostu będą jakieś straty widoczne za kilka miesięcy no powiedzmy Tak nasz biznes z takim trochę powoli się w tym że u nas jej tak rozpoczynamy praktycznie od 15 kwietnia od 1 maja to zależy od pogody powiedzmy teraz U nas same główne że jeżeli my podchodzimy jako transport of transport być metro odległości między osobami jak jadą ludzie my nie możemy dać możliwości w koszu balonie bardzo bliziutko jedno koło drugiego 100 i dlatego nie może tak być jeszcze jeden wariant że jeżeli my jesteśmy no jako atrakcje jako zabawa jako sport to teraz nie można zbierać się więcej czy 2 na dzisiejszy dzień i jeżeli pozwolą że można będzie powiemy chociaż 50 osób to zaczynamy już swoją pracę czy Litwa już ma jakieś na odmrożenie tej gospodarki żeby nam chociaż by pan mógł swoją firmę na nowo wznowić czy na razie tego problemu Tak rozmów jest bardzo dużo gratów na ile ja jeszcze od diesla czy tam jeszcze bardzo słabiutki co my widzimy planów dużo obiecałem dużo ale jeżeli uda się władzą naszymi państwu otrzymać ten kredyt którego oni marzą tam 5 miliardów chyba to dawno wtedy konkretna to jeszcze na koniec się zapytam Panie Romanie Kiedy skończy się izolacje Miastko już wiadomo nie wiadomo jakich tak samo Ja mam pytanie Kiedy skończy się wirus Kiedy stosujemy do Polski jeździć nie kiedy wy do nas znaczy Sytuacja jest taka że w piątek była zamknięta miasteczko nie męczy na tydzień od czwartku do piątku piątek jest pojutrze póki co rozmowy idą takie że jeżdżę jeszcze na jeden tydzień planuje się ale jak widzimy to sytuacja zmienia się każdy dzień Dziękuję bardzo za rozmowę mam u państwa a gościem był Roman mikielewicz mieszkaniec niemczyna na Litwie Dziękuję bardzo do widzenia