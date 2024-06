Polskie Malediwy zatopione. Urzędnicy przekonują: to element tożsamości miejsca

Jednak odwiedzający to miejsce informują nas rozczarowani, że to, co widzieli w licznych publikacjach i zdjęciach wykonanych z lotu ptaka, różni się znaczenie od tego, co zastali w Jaworznie. Jak relacjonują, brakuje infrastruktury do odpoczynku, a drewniana konstrukcja - ścieżka prowadząca do tej pory "nad wodą" - jest całkowicie zalana. Jej przejście oznacza brodzenie w głębokim zbiorniku wodnym. Zastanawiają się, czy to wada konstrukcyjna, czy może wpływ na sytuację ma popularność tego miejsca i liczba odwiedzających "Malediwy" osób.