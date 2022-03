Polski powstaniec nagrał wideo dla Ukraińców. Zaśpiewał w ich języku

-Zwracam się do was, drodzy pobratymcy ukraińscy. Bohaterski narodzie, który tak dzielnie teraz walczy o swoją ziemię, o swoją niepodległość, o swoją ojczyznę, przeciwko najazdowi rosyjskiemu, który niszczy wasz piękny kraj. Przesyłam wam serdeczne wsparcie od polskich kombatantów, żołnierzy Armii Krajowej, powstańców warszawskich, żebyście wytrwali w swojej bohaterskiej walce i dzielnie odpierali najazd tak, jak myśmy to czynili w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej - mówi weteran na nagraniu.