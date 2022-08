Polski pilot zatrzymany w Irlandii. Przemycał kokainę

41-letni mężczyzna otrzymał już akt oskarżenia, jednak nie udzielił do tej pory żadnych wyjaśnień. Złożył natomiast wniosek o zwolnienie za kaucję, ten jednak został odrzucony. Argumentem było wysokie ryzyko ucieczki oskarżonego. Istnieje podejrzenie, że pilot jest członkiem zorganizowanej grupy przestępczej i posiada wystarczające środki pieniężne do tego, by uciec z kraju - między innymi jest współwłaścicielem samolotu, a w momencie zatrzymania miał na sobie zegarek wart 5 tys. dolarów. Co więcej, Polakowi grożą kolejne zarzuty w związku z narkotykową aferą, na mocy ustawy o nadużywaniu narkotyków. Sprawa w dalszym ciągu jest rozwojowa.