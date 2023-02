Polski morderca dostał ponad 110 tys. funtów

Lisa Squire dowiedziała się o śmierci córki, gdy była ponad 300 km dalej, gdzie pracowała jako pielęgniarka. - Robiłam wszystko, ale coś w moje głowie mówiło: "To strata czasu. Ona nie żyje. Odeszła". To było tak, jakby jedna strona mnie była odrętwiała. Każdy dzień to dzień, kiedy nie widzę Libby. Tęsknię, aby ją zobaczyć. Słowa nie obejmują tego bólu. To było bezsensowne morderstwo. Libby nie powinna była umrzeć - słowa matki ofiary cytują brytyjskie media.