Polski Ład uchwalony. Co zmieni się w prawie podatkowym?

Polski Ład został przyjęty głosami 235 posłów. 217 było przeciw, 2 zaś wstrzymało się od głosu. W nowym prawie podatkowym zapisana jest m.in. podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych. Obecnie, w ramach kwoty wolnej, można odliczyć w zależności od dochodów od ok. 3,1 tys. zł do 8 tys. zł. W przypadku najwięcej zarabiających ta kwota spada do zera.