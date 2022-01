Polski Ład. Rządowa infolinia jest niewydolna

Zmiany wprowadzone za pomocą "Polskiego Ładu" od kilku dni spędzają sen z powiek wielu zaniepokojonym przedsiębiorcom i obywatelom. Wszyscy interesanci mający wątpliwości związane z przepisami mogą skorzystać z pomocy, dzwoniąc pod numer 22 765 64 64. Okazuje się jednak, że z rządową infolinią promowaną jako centrum informacji nie da się połączyć. Stworzona infrastruktura nie jest przygotowana na tak dużą liczbę pytających. Wirtualna Polska ustaliła, że na numer infolinii dzwoni jednocześnie ponad sto osób, a dodzwonienie się do konsultanta w ogóle nie jest możliwe. - Robimy, co możemy, żeby rozładować kolejki i by można było się do nas dodzwonić. Potrzebujemy chwili, żeby rozwiązać problemy techniczne. Nie wykluczamy powiększenia grona konsultantów - zapewnił nas Departament Gospodarki Cyfrowej sprawujący nadzór nad infolinią.