Polski Ład jest dobrym rozwiązaniem? Belka zaskoczył

Według sondażu Wirtualnej Polski 48,5 proc. Polaków ocenia Polski Ład pozytywnie. - Te wczesne sondaże nie odzwierciedlają stanu faktycznego, tylko raczej sympatię lub antypatię wobec rządu oraz to, co słyszą z takiej czy innej telewizji - komentował w programie "Newsroom" WP europoseł Marek Belka, były premier i szef Narodowego Banku Polskiego. - O tym, co się stanie później, to ludzie się przekonają na "paskach". Ten Polski Ład zapewnia znaczący wzrost dochodów emerytów. Ta grupa społeczna powinna być zadowolona. Oczywiście emerytów, którzy pobierają emerytury w skromnym wymiarze. Polski Ład oznacza także spadek obciążeń podatkowych dla najniżej zarabiających. Ja nie wiem, czy to spowoduje większą aktywność zawodową, szczególnie wśród kobiet, ale jest to rzecz, którą ja popieram - przyznał polityk. Prowadzący Patrycjusz Wyżga przekazał również, że według sondażu 54,5 proc. ankietowanych nie wie, jak zmienią się jego dochody w związku ze zmianami podatkowymi. - Takie sondaże są bardzo interesujące, ale merytorycznie nie mają większego sensu. Dopiero trzeba się przekonać, jak to w praktyce będzie funkcjonować, jakie będą świadczenia, jakie będą płace oraz jaka będzie reakcja drobnych przedsiębiorców. (...) Ja chciałbym zwrócić uwagę na inne traktowanie składek zdrowotnych. Na te cele zdrowotne państwo zbierze 80 mld złotych rocznie. Według budżetu na zdrowie ma być przeznaczone 7 mld. Ta reszta pieniędzy pójdzie na co? Nie wiadomo. To jest naprawdę paskudne - przyznał Belka.