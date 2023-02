Polski generał w amerykańskiej TV. "Nie porównujcie Rosji do Zachodu"

- Rosyjskie standardy społeczne i militarne są zupełnie inne niż na Zachodzie, więc nie stosujcie do Rosjan zachodniej miary - mówił gen. Rajmund Andrzejczak podczas wywiadu w amerykańskiej telewizji. Podkreślał, że Polsce zależy na zwycięstwie Ukrainy, dlatego wspiera ją od pierwszych dni wojny. - Polska teraz jest kluczowym graczem, to ogromny powód do dumy. Ja też jestem dumna - jako Amerykanka polskiego pochodzenia. Niewiarygodna historia - komentowała Mika Brzezinski, współprowadząca program.