Polska2050 chce dochodu gwarantowanego dla górników. "Kopalnie trzeba wygaszać"

- Warto powiedzieć, dlaczego to się opłaca. Od 30 lat dopłaciliśmy do wydobycia węgla i górnictwa 255 mld złotych. To jest około 8 mld rocznie. Kiedy kalkulowaliśmy, ile rocznie będzie kosztowało zaproponowane przez nas świadczenie, otrzymaliśmy 10 razy mniejszy wynik - stwierdziła Hanna Gill-Piątek.