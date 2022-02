"Polska wzywa Rosję". Duda mocno zaapelował w Kijowie

Prezydent wyraził nadzieję, że "nie dojdzie do wybuchu wojny". - Apelujemy do prezydenta Władimira Putina, do decydentów w Rosji, aby wstrzymali się od wydania rozkazu rozpoczęcia operacji zbrojnej przeciwko Ukrainie. To ważny moment, kiedy wszyscy stąpają po cienkiej ścieżce między pokojem i dalszym spokojnym rozwojem a wojną, która nie wiadomo dokąd zaprowadzi Europę, a może i świat - stwierdził Duda.