Polska wydała Amerykanom Mateusza Z. Grozi mu 60 lat więzienia

Mateusz Z. został przekazany do USA w ramach ekstradycji, jakiej domagali się amerykańscy śledczy. W sobotę tamtejszy sąd podejmie decyzję w sprawie kaucji. Polakowi grozi do 60 lat więzienia za zabójstwo 24-letniej mieszkanki Chicago, do którego się przyznał.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Polski sąd zgodził się na wydanie Polaka władzom USA (PAP, Fot: Mateusz Marek)

Mateusz Z. przyznał się do zabójstwa 24-letniej Czeszki

O ekstradycję wystąpiły władze USA

Jeśli Polak zostanie skazany, będzie mógł odbywać karę w Polsce

Krakowski sąd potwierdził, że Mateusz Z. został już wydany amerykańskim śledczym – pisze "Gazeta Krakowska". Polaka w Stanach Zjednoczonych czeka proces za zabójstwo młodej Czeszki, do którego doszło sześć lat temu.

By uniknąć kary, po dokonaniu zbrodni Mateusz Z. wyleciał z USA do Polski i zamieszkał z babcią w Krakowie. Tam dotarli do niego amerykańscy śledczy. Polak zgodził się na pobranie odcisków palców i śladów biologicznych. Złożył też zeznania. Dowody trafiły do sądu w USA, który wydał nakaz aresztowania Polaka.

Konieczna była jednak ekstradycja, na co zgodził się polski sąd. Teraz Mateusz Z. w USA będzie czekał na proces i wyrok. Za zabójstwo 24-letniej Czeszki grozi mu do 60 lat więzienia. Zgodnie z umową ekstradycyjną między Polską a Stanami Zjednoczonymi, po ewentualnym skazaniu Mateusza Z., będzie mógł on odbywać karę w polskim więzieniu.

Masz newsa, zdjęcie lub film? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl