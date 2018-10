Polska widziana w nieformalnych stosunkach przywódców europejskich pozostaje w centrum Unii – 300POLITYKA i Wirtualna Polska za zamkniętymi drzwiami brukselskiego szczytu

– Przyszłość najbardziej newralgicznej obecnie dla Unii sprawy – Brexitu, rozegra się w czwórce najbardziej zdeterminowanych graczy: Merkel, Macrona, Barniera i Morawieckiego – mówi nam polski dyplomata.

Polski polityk ciągiem wymienia rzeczy, w których Polska za zamkniętymi drzwiami uczestniczy: – Z Francuzami mamy wspólne stanowisko w sprawie polityki rolnej, także pod kątem budżetu. Z Niemcami i Francuzami stworzyliśmy ostatnio wspólne stanowisko w sprawie polityki klimatycznej na COP24, co ważne bez postulatu jednostronnego redukowania CO2 przez UE. Z Niemcami obniżyliśmy wskaźnik redukcji CO2 dla samochodów. Co ważniejszem razem tworzymy „battery alliance” (e-mobilność). To wspólne elementy polityki przemysłowej. Na dziś sukcesem było ustalenie mandatu na Brexit , który dał nam międzynarodowe gwarancje praw Polaków i ambitne rozliczenie finansowe – oba tematy kluczowe dla Polski.

Morawiecki, Macron, unijny negocjator Brexitu Barnier, odrobinę wcześniej Merkel – to byli ostatni przywódcy opuszczający nieformalną kolację w sali na 11 piętrze budynku Rady Europejskiej. W tej części nie uczestniczyła już premier Wielkiej Brytanii Theresa May. Wcześniej, przed kolacją bez brytyjskiej premier, kamera Wirtualnej Polski towarzysząca polskiemu premierowi przez 24 godziny, uwieczniła dłuższą rozmowę Morawieckiego z May. Premier odprowadził ją aż do windy.