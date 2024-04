Polska w zasięgu rażenia Rosji. Wojskowy wskazuje, co bardziej zagraża

Premier Donald Tusk wraz z Prezydentem Andrzejem Dudą mają się spotkać, aby omówić ewentualne rozłożenie broni nuklearnej na terenie Polski. Prowadzący Patrycjusz Wyżga w programie "Newsroom" WP zwrócił uwagę, że Polska jest w zasięgu rażenia głowic jądrowych Rosji. Ppłk rez. Maciej Korowaj powiedział, że jednak nasz teren jest bardziej zagrożony bronią taktyczną. - Jeśli w cudzysłowie mają strzelać to rakietami, tymi co strzelają na Ukrainę, tylko to są rakiety konwencjonalne manewrujące, które mogłyby być z głowicami atomowymi - powiedział analityk wojskowy. Przekazał, że "jedna z takich rakiet spadła pod Bydgoszczą tylko ona nie miała głowicy, tylko ładunek betonowy" - Ta, co spadła to jest rodzaj rakiety, która przenosi broń atomową - dodał.

