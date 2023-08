“Polska to nie szachownica”. Posłanka gorzko o kampanii

- Nie wiemy jeszcze, skąd wystartuje prezes PiS. To jest próbny balon wypuszczony przez (Joachima – red.) Brudzińskiego - tak Joanna Mucha, posłanka Polski 2050, komentowała w programie "Tłit" WP doniesienia o rzekomym kandydowaniu Jarosława Kaczyńskiego do Sejmu z województwa świętokrzyskiego. Posłanka uważa, że jeśli te informacje się potwierdzą, i Kaczyński faktycznie zmierzy się z Romanem Giertychem w Świętokrzyskiem, to nie "jest to do końca dobra wiadomość dla Platformy". Dlaczego? Ponieważ wtedy nie odbędzie “najbardziej symboliczna walka” w jednym okręgu, pomiędzy Tuskiem i prezesem PiS. - Nasza kampania wyborcza zamieniła się w grę w szachy. (…) Polska to nie jest szachownica. (…) Tu są naprawdę rzeczywiste problemy ludzi do rozwiązania i zerowe dla tych ludzi znacznie ma to, kto znajdzie się na jakimś miejscu na liście - podsumowała.