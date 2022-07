Polska strategia energetyczna? "Powinniśmy zostać przy węglu"

- To jest strategia, którą reprezentuje Solidarna Polska. My, kiedy była przyjmowana strategia polskiej energetyki do 2040 roku, mówiliśmy, że jest ona zła. I dzisiaj jest zmieniana - mówił Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska. Gość programu "Tłit" Wirtualnej Polski był pytany o strategię energetyczną. - Mogę śmiało powiedzieć, jako rzecznik Solidarnej Polski, że dopóki nie mamy energii jądrowej, dopóki nie mamy wystarczającej gwarancji dostaw bezpiecznego surowca, uważamy, że jak najdłużej powinniśmy być na węglu (...) - wyjaśniał, dodając, że ma nadzieję na pojawienie się w Polsce energetyki jądrowej.