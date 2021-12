Polska prokuratura zajmie się sędziami TSUE

- Gdyby faktycznie ktoś na takiej podstawie wszczął postępowanie, to nie rozważałbym tego w kategoriach prawnych, w raczej psychologiczno-psychiatrycznych - tak informację o działaniach prokuratury komentuje w rozmowie z portalem onet.pl sędzia Dariusz Mazur, karnista i rzecznik Stowarzyszenia Themis. - Sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że jeden z polskich ministrów czuje wielki przymus wewnętrzny, by ścigać sędziów za wydawane przez nich wyroki - powiedział sędzia. - Tyle, że gdyby ktoś próbował przenieść taką manierę na grunt europejski, do TSUE, to sytuacja zrobiłaby się groteskowa. Po prostu jak z Barei - dodał.