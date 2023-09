Polska pierwsza w całej Unii. Przyjęliśmy najwięcej imigrantów. Nowe dane z Brukseli

Zgodnie z wyliczeniami Eurostatu w ubiegłym roku Polska wydała obcokrajowcom 700 264 zezwolenia na pobyt. Co prawda to i tak mniej niż w poprzednim roku, kiedy to wydano ponad 967 tysięcy pozwoleń. Mimo wszystko od lat to my przodujemy pod względem przyjmowania imigrantów w całej Unii Europejskiej.