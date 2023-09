Dlaczego Ukraińcy przemycają ludzi? Niemcy znają odpowiedź

Przed sądem rejonowym w Pirnie stanął niedawno 24-letni Ukrainiec, Iwan K. Mężczyzna został skazany na 2 lata pozbawienia wolności za przemyt do Niemiec w okresie od 27 kwietnia do 9 maja br. łącznie 21 Syryjczyków. Jak wynika z ustaleń śledczych, za dwa pierwsze transporty otrzymał 1900 dolarów, czyli ponad 8 tysięcy złotych. Po przekroczeniu granicy musiał zrobić zdjęcie nielegalnym imigrantom i wysłać je do zleceniodawcy. Otrzymał kod BLIK, a następnie w bankomacie w Polsce wypłacił gotówkę i wrócił do domu. Przy trzecim przemycie został zatrzymany.