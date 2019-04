Polska odzież patriotyczna powraca. Noszą ją pracownicy fabryki na Słowacji. Nieświadomie

Powstańcza kotwica na klatce piersiowej na tle polskiej flagi. Taki symbol znalazł się na bluzach pracujących w fabryce Słowaków. - Czułem zażenowanie. Nie spodziewałem się zobaczyć takich ubrań jako roboczych - mówi WP Marcin Balon. To on wyłumaczył Słowakom, jaki symbol noszą na ubraniach.

Pan Marcin Balon jest przedsiębiorcą, prowadzi firmę. W ostatnich dniach pojechał na Słowację do swojego dostawcy. Siedziba firmy znajduje się zaledwie 10 kilometrów od polskiej granicy. Wszedł na halę produkcyjną i oniemiał.

- Czułem zażenowanie, takie rzeczy nie powinny się dziać, nie spodziewałem się zobaczyć takich ubrań jako roboczych - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską. Mężczyźni ubrani byli w czarne bluzy ze znakiem Polski Walczącej. To symbol nadziei na odzyskanie niepodległości Polski okupowanej przez nazistowskie Niemcy. Był powszechnie stosowany w czasie II wojny światowej.

Najtańsze na rynku

Pan Marcin zapytał właściciela fabryki, skąd ma bluzy. Ten wyznał mu, że były to najtańsze ubrania, jakie znalazł na rynku. Kupił je w Polsce, bo często w niej bywa, a niektóre produkty można u nas kupić taniej. Domyślać się można, że to odzież tak zwanego drugiego gatunku, czyli z wadą fabryczną.

- Ci pracownicy nie szargali tych symboli, oni po prostu w tym pracowali. Ale moim zdaniem pewne symbole w ogóle nie powinny znajdować się na ubraniach. Co, jakby te bluzy potem były użyte do wycierania podłóg? Nie mamy nad tym kontroli. Z drugiej strony nie mogłem im też powiedzieć: nie noście tego, skoro kupili to legalnie - stwierdza pan Marcin.