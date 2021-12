Polska nie dostanie środków z Funduszu Obudowy? "Możemy się rozwijać bez tych pieniędzy"

Choć politycy PiS wielokrotnie deklarowali, że Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana, to wciąż nie rządząca większość nie przedstawiła żadnego projektu w tej sprawie. Brak działań powoduje, że Polska nie ma już niemal żadnych szans na to, by pierwsze środki trafiły do nas na początku roku.