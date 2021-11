Miliardy euro zaliczki z Funduszu Odbudowy nie dla Polski? Do końca roku "nie ma już szans"

"Pieniądze nie przepadną", ale będzie kolejny problem

Były szef przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce podkreśla, że nawet jeśli porozumienie między Warszawą a Brukselą nie zostanie zawarte do końca roku, to zaliczka, którą moglibyśmy otrzymać już teraz, nie przepadnie. – Uważam, że środki będą mogły być wypłacone dopiero w kwietniu, co wynika z harmonogramu wypłat kolejnych transz. To jednak oznacza inny poważny kłopot – Polska będzie miała zdecydowanie mniej czasu na wydanie tych pieniędzy, a to nie jest proste, żeby wydać je zgodnie ze wszystkimi obwarowaniami - tłumaczy.