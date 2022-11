Wrzawa w Niemczech. Komentarze po decyzji Polski

Jak komentuje "Frankfurter Allgemeine Zeitung", wszystko w tej sytuacji wskazuje na to, że pomoc Bundeswehry nie pasowałaby do "antyniemieckiej kampanijnej koncepcji" Jarosława Kaczyńskiego. Jak piszą niemieccy komentatorzy, można się zastanawiać, czy PiS naprawdę widzi wroga tylko na wschodzie, bo trzeba być bardzo zdeterminowanym, by pozwolić sobie na "luksus odmowy" pomocy militarnej sojusznika w trudnej sytuacji. Podobną propozycje Berlin złożył Słowacji, która przyjęła niemieckie Patrioty i chronią one niebo naszego południowego sąsiada.