Polska nie chce niemieckiej pomocy? Wiceszef MSZ: "Radzimy sobie"

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej nie ustaje. Napływ migrantów zauważają też Niemcy, do których cudzoziemcy próbują dostać się właśnie z terytorium Polski. Niemieckie MSW zaproponowało Polsce wspólne patrole na granicy, a także rozmieszczenie niemieckich funkcjonariuszy tam, gdzie to konieczne. Podkreślono, że wspólne działania prowadzone byłyby pod dowództwem polskich oficerów. Realizacje patroli polsko-niemieckich potwierdził w programie "Newsroom" WP Szymon Szynkowski vel Sęk. - One mają za zadanie wyłapywać potencjalnych nielegalnych migrantów, którzy przedostali się przez granicę polsko-białoruską. Na samej granicy z Białorusią jest bardzo wielu funkcjonariuszy SG i żołnierzy Wojska Polskiego. (…) Radzimy sobie swoimi siłami i środkami. Nie ma potrzeby korzystania z dodatkowego wsparcia - podkreślił wiceszef MSZ.