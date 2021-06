"Polska na weekend". Tu znajduje się "polski biegun ciepła". Wrażenie robią nie tylko temperatury

Tarnów jest "polskim biegunem ciepła". To właśnie w tym mieście odnotowano najwyższą średnią roczną temperaturę i najdłuższe lato termiczne (nawet 118 dni). Miasto zaskakuje jednak nie tylko za sprawą ciepłej aury, ale też z powodu niezwykłej atmosfery. Choć często turyści omijają je szerokim łukiem, to jednak Tarnów ma się czym pochwalić. Skrywa za sobą wiele tajemnic, czasem tych mrocznych i krwawych, które warto poznać, gdy się tu już dotrze. Jego dawni mieszkańcy tworzyli prawdziwy tygiel kultury, który dziś jest tu widoczny niemal na każdym kroku. O tym dlaczego warto odwiedzić to miasto i zwiedzić je w 330 minut w kolejnym odcinku programu "Polska na weekend".