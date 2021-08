"Polska na weekend". Tak wygląda "Śląska Piza". Jest tu najwyższa krzywa wieża w Polsce

W tym odcinku "Polski na weekend" Klaudiusz Michalec zabierze Was do Śląskiej Pizy. Właśnie takie określenie zyskały Ząbkowice Śląskie za sprawą najwyższej krzywej wieży w Polsce, która tu się znajduje. Jej historia jest równie ciekawa, jak i historia samego miasta, które jeszcze przed wojną nosiło nazwę… Frankenstein. Brzmi znajomo, prawda? Afera z grabarzami, którzy okradali zwłoki i je bezcześcili na lokalnym cmentarzu odbiła się szerokim echem na całym świecie i przyczyniła się do powstania słynnego, odrażającego potwora. Okolice Ząbkowic Śląskich też zasługują na uwagę. Zwłaszcza urokliwe Bardo, nazywane bramą do Kotliny Kłodzkiej. Stąd można udać się na ekstremalny rafting po Nysie Kłodzkiej. Cena? To chyba największe zaskoczenie. Zobacz kolejny odcinek "Polski na weekend" i wybierz się w podróż do często omijanych przez turystów okolic.