"Polska na weekend". Nowy program WP o nieznanych miejscach w kraju

Gdy za oknem jest coraz cieplej, a pandemia powoli odpuszcza, warto pomyśleć o małych wyprawach, które sprawią, że na nowo złapiemy głębszy oddech. Nie trzeba jechać za granicę i wydać fortunę, by zobaczyć niesamowite widoki czy magiczne miejsca. Czasem wystarczy wziąć plecak i zboczyć z trasy, by przekonać się, że to, co najlepsze, jest na wyciągnięcie ręki. Udowodni to Klaudiusz Michalec, który w nowym programie WP, "Polska na weekend" odwiedzi miasta, miasteczka, wsie i pustkowia, które turyści często omijają szerokim łukiem. Dziennikarz odpowie na pytanie: "Gdzie wyjechać na weekend?", pokaże miejsca bez tłumów, korków i nadęcia, za to z duszą, pazurem i historią. W programie nie zabraknie aktywności, które dopełnią zwiedzenie lub będą dla niego dobrą alternatywą. To propozycja na podróże samemu, z rodziną czy ze znajomymi. Pierwszy sezon "Polski na weekend" startuje już w najbliższą sobotę. Premierowy odcinek do obejrzenia na stronie głównej Wirtualnej Polski.

