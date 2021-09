"Polska na weekend". Miasto ze złota. Odkrywamy tajemnice Wałbrzycha

Jeszcze niedawno mało kto przyjeżdżał do Wałbrzycha. Częściej kojarzył się on z "polską doliną biedy" niż z miejscem, które warto odwiedzić. Od kilku lat coś jednak zaczęło się zmieniać. Do Wałbrzycha przyjechali artyści, którzy pokochali to miasto i uczynili z niego bohatera swoich książek, filmów czy seriali. Niedługo po nich przyjechali tu turyści, chcący odkrywać tajemnice, ukryte na tym terenie: legendarny złoty pociąg, ostatnią świątynię Hitlera, która istnieje tu do dziś, czy podziemia Zamku Książ, których przeznaczenie wciąż pozostaje zagadką. Wałbrzych oferuje jednak zdecydowanie więcej niż tylko to: wyjątkowe kamienice, które przetrwały wojnę i zabytkowy rynek. Starą Kopalnię, której rozmach, po odrestaurowaniu, robi olbrzymie wrażenie. Na tych, co tu przyjadą, czeka jedyne górskie schronisko, które mieści się… w środku miasta. W końcu miasto jest położone w malowniczej kotlinie otoczonej przez porośnięte lasami Góry Wałbrzyskie. Warto wybrać się tu na górską wędrówkę. Dlaczego? O tym, a także o mieście pełnym tajemnic i pełnym trzech rodzajów złota w kolejnym odcinku "Polski na weekend".