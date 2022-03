Polska Misja Medyczna chce uruchomić szpital polowy w Ukrainie

Jeżeli wojna się nie skończy to Polska Misja Medyczna uruchomi szpital polowy w Ukrainie

Koszt uruchomienia szpitala polowego z podstawowym wyposażeniem (sprzęt niemedyczny, szafki, leżaki) to ok. 700 tys. dolarów. Drugie tyle to koszt sprzętu medycznego. Na początku w szpitalu byłoby miejsce dla najpilniejszych przypadków i sale chirurgiczne.