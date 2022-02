Polska liderem walki z pandemią? Komentarz do słów rzeczniczki PiS

Wiceminister infrastruktury Marcin Horała (PiS) pytany był w programie "Tłit", czy zgadza się ze stwierdzeniem rzeczniczki PiS Anity Czerwińskiej, że Polska jest liderem walki z pandemią. Co odpowiedział? W jego ocenie "Polska radzi sobie całkiem dobrze". - Czy w momencie startu pandemii ktoś przy zdrowych zmysłach powiedziałby, że stan służby zdrowia w Polsce, w wyniku dziesięcioleci zaszłości, był choćby zbliżony do stanu służby zdrowia Francji, Niemiec czy Szwajcarii? Zasadniczo pewnie wielu powiedziałoby, że gdyby w tak funkcjonującą służbę zdrowia, tak wyposażoną, z taką liczbą lekarzy, którzy przecież od lat z Polski wyjeżdżają, uderzyła pandemia, to będzie jakaś katastrofa. Tymczasem tak się nie stało - stwierdził Horała. - Polska całkiem nieźle radzi sobie z pandemią. Sprawnie zorganizowany system szczepień - szczepienia są dla każdego, kto chce, dostępne. Rośnie liczba osób, które chcą się zaszczepić. Zdecydowanie nie wygląda to najgorzej - podkreślił.