"Polska kolacja" dla pamięci ofiar Holokaustu? Włoska Polonia oburzona

W związku z Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu restauracja w Bolonii zaprasza na "polską kolację". Menu wywołało niemałe kontrowersje wśród Polaków mieszkających we Włoszech. O sprawie została poinformowana Ambasady RP.

"W Dniu Pamięci - polskie menu" - tak lokal stowarzyszenia Centro Natura z Bolonii zaprasza do skorzystania ze swojej oferty przygotowanej na sobotę. Na grafice opublikowanej w sieci widnieje zdjęcie z obozu zagłady z drutem kolczastym i różą.

"Komercja w najgorszym tego słowa znaczeniu", "Szczerze to nigdy bym nie wpadła na to, żeby taki dzień świętować polskim menu", "Hańba", "Brak słów" - tak Polacy mieszkający we Włoszech komentują kontrowersyjne menu.