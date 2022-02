Polska jak Japonia? Terlikowski wskazuje na znaczące podobieństwo

- Obok Japonii jesteśmy krajem z najszybciej laicyzującą się młodzieżą. Młodzież z Kościoła w dużej mierze już odeszła. To oczywiście przekłada się na liczbę zawieranych małżeństw (kościelnych - red.) - powiedział gość programu "Newsroom" WP, publicysta Tomasz Terlikowski. Patrycjusz Wyżga pytał go o najnowsze dane, według których 2021 rok był pierwszym, w którym liczba ślubów cywilnych w Polsce była wyższa od liczby związków zawieranych w Kościele. - Jeśli w Warszawie 30 proc. dzieci w szkołach podstawowych już nie chodzi na katechezę, no to to w dużej mierze jest realizacja decyzji ich rodziców. To oznacza, że przynajmniej 30 proc. rodziców, czyli ludzi stosunkowo młodych, rodziców dzieci z podstawówek w Warszawie, już jest ludźmi niepraktykującymi - komentował Terlikowski. Według niego, proces laicyzacji w Polsce będzie się w kolejnych latach pogłębiał. - Będzie nas, katolików, mniej - stwierdził.