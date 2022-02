Polska domagała się sankcji na Putina. Wiceszef MSZ ujawnia

Sankcje wobec Rosji. Polska apeluje ws. systemu SWIFT

Wiceszef polskiego MSZ wskazał, że Polska jest rozczarowana faktem, że w Unii Europejskiej nie ma jedności co do kwestii odłączenia Rosji od systemu SWIFT. Zdaniem ekspertów byłoby to poważnym uderzeniem w całą Federację Rosyjską.