Polska delegacja spotka się w czwartek z szefem MSZ z Izraela

Wiemy, kiedy dojdzie do spotkania polskiej delegacji z ministrem spraw zagranicznych Izraela. Wizyta jest planowana na czwartek, a tematem rozmów ma być nowelizacja ustawy o IPN.

Kto przyleci do Izraela ? Jak informuje "Haaretz", podczas spotkania ma być obecny polski wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki, a wraz z nim między innymi: Bronisław Wildstein, zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku , Grzegorz Berendt i przedstawiciele IPN.

Wizytę polskiej delegacji potwierdza rzeczniczka rządu. - Polska delegacja rządowa, pod przewodnictwem wiceministra Bartosza Cichockiego uda się w czwartek do Izraela w celu podjęcia dialogu ze swoimi odpowiednikami - poinformowała PAP Joanna Kopcińska.

- Polski rząd uzgodnił ze stroną izraelską termin spotkania zespołu ds. relacji polsko-izraelskich. To zespół, o którym rozmawiali podczas rozmowy telefonicznej premier Mateusz Morawiecki i premier Benjamin Netanjahu. Polska delegacja rządowa pod przewodnictwem ministra Bartosza Cichockiego uda się w czwartek do Izraela w celu podjęcia dialogu ze swoimi odpowiednikami - powiedziała Kopcińska w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

To jednak nie wszystko. Zarówno dziennik "Jerusalem Post", jak i portal Haaretz informowały w weekend o tym, że "polskie ministerstwo zamraża ustawę o IPN". Powołują się na stanowisko izraelskiego MSZ . Resort przekonuje, że polski rząd "odracza wdrażanie kontrowersyjnego nowego prawa o Holokauście".

Jak podawał "Times of Israel", szef izraelskiego resortu spraw zagranicznych Juwal Rotem powiedział, że decyzja polskich władz w sprawie ustawy o IPN to "sukces izraelskiej dyplomacji". Jest to wynikiem intensywnej i wielotygodniowej debaty między Jerozolimą a Warszawą.