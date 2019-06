Polska blokuje wnioski ze szczytu UE. Ambasador RP: naciski były bardzo silne

- Naciski były bardzo silne, ale premier nie ustąpił do samego końca - zdradza kulisy szczytu w Brukseli Andrzej Sadoś, ambasador RP przy Unii Europejskiej. Chodzi o zablokowanie wniosków końcowych przez Polskę i kilka innych państw unijnych.

W czwartek podczas szczytu w Brukseli zapisy wniosków końcowych zostały zablokowane przez Polskę i kilka innych państw unijnych. Chodzi o wnioski dotyczące dojścia UE do neutralności klimatycznej do 2050 r.

Nieoficjalnie wiadomo, że przeciwne wnioskom były też Czechy, Węgry i Estonia. Większość krajów członkowskich chciała, żeby obecny szczyt UE zobowiązał Komisję Europejską i radę UE do stworzenia ram transformacji, jaką Europa musi przejść, aby dojść do neutralności klimatycznej.

- To byłoby niesprawiedliwe i nieproporcjonalne. Naciski były bardzo silne, a premier był ostro atakowany przez bardzo wiele krajów, które chciały w ten sposób zniechęcić go do obrony polskiego stanowiska. Ale premier nie ustąpił do samego końca, bez mechanizmu kompensacyjnego nie może być mowy o zaostrzaniu celów - tłumaczy Sadoś.