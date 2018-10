Polska będzie miała nowe godło. Biały orzeł przejdzie metamorfozę

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje stworzyć nową ustawę odnośnie godła, barw i hymnu Polski. Powodem jest niedopasowanie aktualnego wzoru oraz barw godła naszego kraju do norm dzisiejszej technologii.

Godło Polski – orzeł przyczyną kłopotów?

Obecny orzeł znajdujący się na godle Polski jest w formie rysunkowej. Dlatego każdy kto chce go wykorzystać, w praktyce musi narysować całe godło na nowo lub operować na bazie jego zdjęcia. Barwy narodowe z kolei są opisane w ustawie odnośnie wykorzystania rzadko spotykanej przestrzeni baw CIELUV. Przyczynia się to do problemów z dokładnym odwzorowaniem kolorów. Z tego powodu planuje się zaprojektować - w pewien sposób - godło na nowo.