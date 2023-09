Polska armia zbroi się na potęgę. Padła ogromna kwota

- Suma zawartych umów, które są umowami wyższego rzędu niż umowy ramowe, to to jest ponad 400 mld złotych, rozłożone na 10-12 lat. To jest ogromna kwota - powiedział w programie "Newsroom" WP bloger wojenny kpt. rez. Maciej Lisowski, pytany o zawierane w ostatnich latach przez resort obrony narodowej kontrakty zbrojeniowe. - Przyjmując jak obecnie wygląda polski budżet (…) i biorąc pod uwagę nasze PKB, które intensywnie rośnie oraz uwzględniając kursy walut i inflację, to nie jest to coś, czego w okresie 10-12 lat polska gospodarka nie byłaby w stanie unieść - ocenił gość WP. Ekspert wskazywał, że w realizację tych zamówień Polska jak najbardziej powinna włączyć polski przemysł zbrojeniowy.

