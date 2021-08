Polska 2050 za odwołaniem marszałek Elżbiety Witek. "Trzeba przywrócić parlamentaryzm"

W Sejmie ma odbyć się głosowanie nad odwołaniem Elżbiety Witek z funkcji marszałka. Wniosek w tej sprawie złożono po tym, jak posłanka Prawa i Sprawiedliwości zarządziła reasumpcję głosowania podczas obrad ws. ustawy "lex TVN". Ryszard Terlecki (PiS) uważa, że sprawa przepadnie, ponieważ na opozycji zbyt wiele frakcji chciałoby tego stanowiska dla siebie. - Nie wiem, czy Elżbieta Witek przetrwa pierwsze głosowanie w sprawie swojego odwołania, ale zapewniam, że zrobimy dużo, żeby odbyły się następne - zapowiedział w programie "Newsroom WP" Szymon Hołownia. - Nie chodzi o to, żeby parlament należał do Platformy Obywatelskiej, Konfederacji czy Polski 2050. Trzeba przywrócić parlamentaryzm, żeby znowu był ktoś, kto pokaże, jak w cywilizowany sposób prowadzić spór - tłumaczył. Stwierdził również, że Jarosław Kaczyński jest obecnie zbyt słaby, aby samodzielnie rządzić, ale też zbyt silny, aby oddać władzę. - To jest "biedawiększość", która będzie klecona przy okazji kolejnych głosowań - uważa głowa Polski 2050.